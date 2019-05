Loos : un père et son fils interpellés après une rixe devant le lycée Saint-Vincent de Paul

Une rixe a éclaté devant le lycée Saint-Vincent de Paul à Loos, près de Lille, ce mercredi 15 mai peu après 18 heures. Un père et son fils, âgés de 43 et 18 ans, se sont battus avec un groupe de jeunes sur le parking de l'établissement suite à "un différend impliquant un scooter", nous indique une source policière sans donner plus de détails.



Les deux mis en cause se seraient servi d'un pistolet à billes contre des lycéens. Le père aurait également donné un coup de crosse à l'un d'eux avant de se battre avec un autre jeune devant le lycée, boulevard du Maréchal-Joffre.



Deux personnes ont été blessées suite à la rixe et transportées vers le centre hospitalier Roger Salengro, à Lille. Les deux hommes de 43 et 18 ans ont été interpellés par les forces de l'ordre et placés en garde à vue pour "violences avec arme".