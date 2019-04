VIDÉOS. Le LOSC atomise Nîmes et remet Lyon à distance

🔥 SUPERBE SUCCÈS LILLOIS ! 🙌



⚽️ Rui Fonte : "Le coach nous a demandé de mettre plus d'intensité à la mi-temps"

🎙 Ripart : "Le premier but nous a fait très mal"

Il aura fallu un peu plus d'une mi-temps au LOSC pour trouver le réalisme dont il est capable, face à une équipe de Nîmes qui était venue à Pierre-Mauroy pour jouer, mettant même en alerte le portier lillois Mike Maignan à plusieurs reprises en première période. Mais les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score nul (0-0).La rencontre s'est achevée sur un score-fleuve pour Lille, 5 buts à 0.Mais avant l'heure de jeu, les Gardois ont craqué, laissant des espaces aux Dogues qui n'avaient pas besoin de plus pour faire la différence. C'est Loïc Rémy, titularisé en pointe, qui a ouvert le bal à la 51e minute de jeu, d'une frappe croisée sur un service de Soumaré (1-0).Puis Bamba, d'une superbe tête sur un centre parfait de Koné, doublait la marque à la 64e, inscrivant son 12e but de la saison !C'est ensuite d'un lob très bien dosé que le latéral turc Zeki Celik a triplé la mise à la 71e !L'inévitable Nicolas Pépé y allait de son 20e but en championnat à la 80e, servi devant la cage nîmoise par un Leao débordant (4-0).C'est le Portugais Rui Fonte, le frère de José au temps de jeu limité, qui a inscrit le 5e et dernier but de la rencontre dans le temps additionnel.Lille, qui était sous pression après la victoire de Lyon vendredi à Bordeaux, a assumé son rang sans trembler et consolide sa deuxième place de Ligue 1. Le LOSC a de nouveau six points d'avance sur l'OL, qu'il affrontera chez lui dimanche prochain !