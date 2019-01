LOSC : doucement mais sûrement, Rafael Leao s'installe

Qualifié de "Mbappé portugais" par Luis Campos, qui l'a arraché l'été dernier à son club formateur, le Sporting, le solide (1,88 m, 82 kg) avant-centre de 19 ans refuse d'être comparé au prodige français. "Lui c'est lui et moi c'est moi. Mbappé a déjà prouvé énormément de choses, c'est un très grand joueur. Moi je trace mon chemin pas à pas, je suis venu au LOSC pour grandir, ensuite on verra bien", explique-t-il.



Arrivé libre début août dans le Nord, Leao a d'abord tardé à gratter du temps de jeu mais commence à montrer toute l'étendue de son talent depuis quelques semaines. "Déjà, il ne faut pas oublier qu'il est très jeune. Il est arrivé sans trop de compétition et a rapidement été contrarié par une blessure à la cheville", tempère son entraîneur Christophe Galtier.



Sa silhouette massive se remarque de plus en plus à l'entraînement. Le joueur trépigne de ne pas jouer, montrant des signes d'impatience. Son entraîneur décide finalement de le titulariser pour la première fois face à Caen fin octobre, et il est récompensé puisque l'attaquant marque le but de la victoire (1-0).



Alors que ni Loïc Rémy ni Rui Fonte ne parviennent à faire leur nid en pointe, Leao, très rapide, offre une alternative intéressante à Galtier.

"Brut de décoffrage"

"C'est un garçon très agréable, très souriant. Il s'adapte petit à petit à la charge de travail de la Ligue 1 et il commence à assimiler les efforts qu'il faut faire. Il est un peu brut de décoffrage mais il a un potentiel énorme", soulignait Galtier en décembre.



Et son début d'année, avec des buts à Caen et contre Amiens, confirme les promesses entrevues fin 2018. S'il s'est montré très efficace avec 5 buts en 7 titularisations en L1, le jeune Portugais s'est aussi beaucoup amélioré dans deux domaines : ses déplacements et le travail défensif. "Ici en France c'est différent du Portugal et du Sporting. Le coach m'en a parlé et m'a dit que j'étais le premier défenseur et que je devais travailler plus pour aider le milieu de terrain", raconte l'avant-centre.



En gênant la relance adverse, il permet au LOSC de récupérer les ballons plus haut et de pouvoir se projeter plus rapidement en contre, l'arme fatale des Dogues cette saison, comme ce fut le cas à Caen (3-1).



Toutefois, Leao a encore une marge de progression énorme, notamment en matière de régularité et de constance. "Il faut que ses concurrents le maintiennent sous pression car parfois, par un excès de jeunesse ou de relâchement, il peut se retrouver en méforme. Il faut que Loïc (Rémy) et Rui (Fonte) puissent aussi exister", estime Galtier.



Vendredi à Marseille, Leao sera encore l'une des principales armes du LOSC, qui s'est trouvé un complément efficace au trio "BIP BIP" (Bamba-Ikoné-Pépé). Pourtant, avant ce duel au Vélodrome, capital dans la course aux places européennes, il ne se met pas de pression et ne se sent pas obligé de marquer : "Je ne me suis pas fixé d'objectif en terme de nombre de buts. Mon objectif est d'abord d'aider l'équipe et les buts viendront naturellement."