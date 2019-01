LOSC : l'entraîneur Christophe Galtier prolonge son contrat

🔴 C'est signé ! Christophe Galtier, Lillois jusqu’en 2021 ✍



C'est officiel ! Leetsont tombés d'accord unede l'entraîneur lillois, qui sera à la tête des Dogues jusqu'enArrivé leà Lille, Galtier a réussi à maintenir le LOSC en Ligue 1 malgré un contexte sportif et financier du club très difficile.Très apprécié des supporters, l'ancien défenseur de Lille (1987-1990) connaît une saison bien plus sereine en 2018-2019, avec d'excellents résultats, un jeu attrayant et une place deaprès 20 journées de championnat.Si cette prolongation à venir faisait peu de doutes, elle est aujourd'hui officialisée. "Nous sommes vite tombés d’accord sur le principe et il ne restait qu’à formaliser les choses", a déclaré l'intéressé sur le site du LOSC "Outre le fait qu’il soit un excellent technicien qui connaît très bien la Ligue 1, il a rapidement compris le projet du LOSC en s’y intégrant parfaitement. Car le métier d’entraîneur ne consiste pas seulement à aligner une équipe sur le terrain et à mettre en place une tactique. Il existe aussi tout un travail invisible du grand public lié à la préparation, aux choix, à la gestion humaine et à la relation avec tous les collaborateurs du club. Cette prolongation de contrat s’est donc faite naturellement", a pour sa part déclaré le présidentGaltier de conclure : "Côté terrain, les six premiers mois de la saison n’ont été que plaisir. Il y a maintenant une seconde partie de championnat durant laquelle il faudra maintenir un niveau d’exigence très élevé, ne pas fléchir et garder la même détermination pour qu’on puisse vivre une fin de saison excitante".