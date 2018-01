LOSC : Galtier a du pain sur la planche

Alors qu'ils menaient à cinq minutes de la fin du temps réglementaire contre les Bretons mercredi, les Lillois ont encaissé deux buts coup sur coup, laissant filer la victoire qui se dessinait. Au lieu de faire une très bonne opération au classement, le LOSC reste englué à la dix-septième place.



Au-delà de cette position inconfortable, c'est surtout la manière qui inquiète. Car, après une performance intéressante à Caen (1-0) quatre jours plus tôt, les Nordistes ont renoué avec leurs travers du début de saison, un jeu sans liant ni cohésion.

Faiblesse mentale À l'issue de la rencontre, l'entraîneur Christophe Galtier n'était d'ailleurs pas dupe: "(Mener 1-0) C'était un score flatteur par rapport au contenu du match. La déception porte sur le résultat mais pas seulement. Il y a trop d'écart entre ce qu'on a pu faire samedi à Caen et ce qu'on n'a pas fait ce (mercredi) soir."



Décisif en Normandie, le gardien Mike Maignan, coupable sur le premier but encaissé et pas irréprochable sur le second, symbolise malgré lui une équipe branchée sur courant alternatif. Une conséquence logique de la jeunesse d'un effectif très limité en quantité, au sein duquel le défenseur Kévin Malcuit, 26 ans et actuellement blessé, fait figure de vétéran.



Et les joueurs-cadres n'arrivent pas à impulser d'esprit de révolte quand les choses tournent mal. "Les joueurs n'aiment pas perdre mais je veux qu'ils soient en colère, qu'ils haïssent la défaite. On a lâché sur le plan mental et ça s'est ressenti dans le domaine athlétique", a répété le coach vendredi.

Troyes, un adversaire direct Christophe Galtier, en poste depuis le 29 décembre, doit trouver des relais dans le groupe et titiller l'orgueil de ses joueurs s'il veut vivre une deuxième partie de championnat sereine. Dans la lutte pour le maintien, la capacité à arracher des points même quand le contenu n'est pas bon est en effet décisive.



Samedi, c'est au stade de l'Aube, chez des Troyens en position de barragiste (18e), que Lille va mettre à l'épreuve sa capacité à rebondir. Voisines au classement, les deux équipes ont le même besoin de points. "Mon message important, c'est que c'est une formation avec qui on va se battre, il faut intégrer que c'est une confrontation directe" dans la lutte pour le maintien, a-t-il encore répété.



Avec le retour de suspension du latéral gauche Fodé Ballo-Touré mais sans le défenseur central Adama Soumaoro, toujours blessé aux ischio-jambiers, Christophe Galtier aura encore un choix limité pour composer son onze de départ. Ceux qui ont déçu mercredi, du patron Thiago Mendes au "gamin" Boubakary Soumaré, ont l'occasion de rapidement se racheter. Et les Lillois de montrer leur esprit de révolte.