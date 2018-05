LOSC : Galtier “prépare la saison prochaine”

"Dans la peau d'un entraîneur du LOSC"

Conférence de presse de Christophe Galtier avant ASSE-LOSC

"Je ne garderai pas cet effectif"

Un entraîneur portugais sur les tablettes du LOSC ? Le jeu des rumeurs commence déjà autour de l'entraîneur qui prendra les commandes de l'équipe première la saison prochaine. Selon le média portugais A Bola, les dirigeants du LOSC auraient pris contact avec Miguel Cardoso, 45 ans, actuel coach de Rio Ave, 5e du championnat portugais. Info ou intox ? C'est peut-être la première rumeur à sortir, mais sans doute pas la dernière qui circulera à propos de ce poste... Feuilleton à suivre.