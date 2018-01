LOSC - Ingla : “Nous ne sommes pas obligés de vendre”

"Il peut y avoir un départ, voire deux, mais il peut aussi n'y en avoir aucun. On va voir, on doit être très prudent car la priorité est de ne pas affaiblir l'équipe. Ce n'est pas un vrai mercato pour nous, c'est un mercato assez limité avec toutes les contraintes que l'on a. On écoute les offres, les propositions, car on aime que nos joueurs soient valorisés mais on va rester assez calme", a déclaré le dirigeant espagnol.



"C'est possible de ne pas vendre car on a d'autres moyens de gérer le club pour la partie des recettes. On a aucune obligation de la DNCG pour le mercato de janvier", a-t-il ajouté.



A l'issue de la phase aller, les Dogues, qui visaient "le Top 5", sont classés seulement à la 18e place, synonyme de barrage pour le maintien. Pourtant, plusieurs joueurs sont convoités, notamment les milieux Amadou et Thiago Mendes ou le défenseur Adama Soumaoro.

"Ne pas affaiblir le projet sportif"

Le capitaine lillois est le joueur qui est le plus susceptible de partir, comme l'a confirmé à demi-mots Marc Ingla : "On a des contacts, pas seulement de l'Angleterre. On aime qu'il continue à travailler, c'est le capitaine, c'est un pilier de l'équipe. On écoute les propositions mais on ne veut pas affaiblir le projet sportif", a-t-il martelé.



Le nouvel entraîneur Christophe Galtier, appelé à la rescousse durant la trêve après le limogeage de l'Argentin Marcelo Bielsa fin novembre, s'attend à un départ du Franco-Camerounais mais a souligné que le capitaine avait toujours la tête au

LOSC et tenait à son brassard.



"Le joueur est disponible sur le plan mental pour jouer. J'ai échangé avec lui pour savoir s'il était toujours disponible pour ce rôle important de capitaine et il m'a répondu qu'il se considérait comme le capitaine et que tant qu'il serait là, il serait le capitaine", a expliqué le technicien.