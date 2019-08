Le taulier de la défense lilloise prolonge son contrat dans le Nord, a annoncé le LOSC ce vendredi matin. José Fonte, défenseur central international portugais, s'est engagé jusqu'en 2021.Âgé de 35 ans, José Fonte a très vite été adopté par les supporters de Lille. Solide et expérimenté, il peut également être buteur (3 buts en 2018-2019), notamment sur coup de pied arrêté.Le champion d'Europe 2016 est arrivé au LOSC en 2018, et fait figure de "modèle de professionnalisme, véritable guide pour les nombreux jeunes et talentueux joueurs lillois dont il participe, avec d’autres cadres du club, au développement sportif, mais aussi humain", selon le communiqué du club.