LOSC - Luis Campos : Bielsa était “une erreur qui va coûter cher toute la saison”

L'inimitié entre l'ex entraîneur du LOSC Marcelo Bielsa et Luis Campos n'était un secret pour personne, mais c'est le conseiller sportif du président du club lui-même qui le confirme ce jeudi dans "Team Duga" sur RMC. Invité par Christophe Dugarry à s'exprimer sur la situation de crise du LOSC, le bras droit de Gérard Lopez n'a pas épargné "El Loco", lui faisant porter la responsabilité de toutes les difficultés que les Dogues rencontrent aujourd'hui. Surtout sur le plan sportif.



"​Erreur de casting" "Il faut assumer nos erreurs. La première grande erreur, c'est quand le club a pratiquement donné la clef à l'ancien entraîneur (Bielsa, licencié fin novembre ndlr), pour qu'il puisse faire son propre projet sportif", a d'abord lancé Luis Campos . "A un moment, Le club a décidé de pratiquement lui donner tous les pouvoirs. Ce moment va peser toute la saison, et il nous coûte très cher. Plus que six mois, toute la saison", a-t-il insisté.



Selon Campos, les choix de Marcelo Bielsa à l'intersaison pour composer l'effectif du LOSC n'allaient pas dans la bonne direction. Il lui en veut de n'avoir voulu que des jeunes joueurs inexpérimentés. "Les choix de cet entraîneur coûtent cher. Je suis parti trois mois de Lille parce que je pensais que ça n'allait pas marcher. Tu ne peux pas construire une équipe sans colonne vertébrale expérimentée pour encadrer les jeunes. C'est là que le projet a été cassé", a-t-il déclaré au micro d'RMC.



Le conseiller sportif de Gérard Lopez laisse entendre que ce n'était pas tout à fait le projet initial :"Tout était clair mais à un moment, tout à changé par rapport à ce qui était bien défini au début du projet. Il (le président Lopez, ndlr) a insisté et j'ai accepté, je suis également responsable de la situation". Mais finalement, en novembre, "Gérard lopez a compris parfaitement (qu'il avait fait une erreur de casting). C'est très clair pour lui que ce n'était pas le bon entraîneur pour le club, pour le projet".



La rélégation ? Sur le volet économique, Luis Campos s'est montré confiant. La relégation administrative à titre conservatoire par la DNCG ? "Le club n'a jamais reçu cette information", a-t-il déclaré. "Même si l'équipe va mal sportivement, c'est la réalité on ne peut pas dire le contraire. Les derniers jours de janvier (du mercato), nous avons reçu des offres incroyables, pour environ 80 millions d'euros. Je suis confiant pour l'économie du club. Je vous assure qu'au niveau économique, le club va passer cette phase. J'ai une totale confiance en Gérard Lopez. La décision de relégation administrative, je suis sûr que ça ne va pas se passer".



Enfin, Campos se montre persuadé que sur le terrain, le LOSC va se maintenir en ligue 1 :"Sportivement, même sans la colonne vertébrale expérimentée, cette équipe est aujourd'hui mieux préparée. Ce groupe a grandi en auto-gestion. Il y a eu des retards aux entraînements et vraiment des choses incroyables. Aujourd'hui ça se règle avec Christophe (Galtier)".



Puis d'appeler les joueurs à prendre leurs responsabilités : "Je suis fatigué d'écouter tout le monde dire "ils ont du talent". Il faut le montrer. 6 mois ont passé, maintenant ils ont l'expérience et il faut finir".