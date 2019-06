LOSC : le milieu de terrain Xeka prolonge son contrat

🔴 Xeka prolonge son contrat avec les Dogues et est désormais lié au Club jusqu'en 2022 !



C'est l'une des pièces maîtresses de l'entrejeu lillois qui vient de prolonger son contrat avec le LOSC : Xeka est désormais engagé avec les Dogues jusqu'en 2022, selon un communiqué officiel du club ce 4 juin.Une prolongation qui confirme bien la présence du Portugais de 27 ans la saison prochaine au coeur de l'effectif de Christophe Galtier. "Je me sens bien au LOSC, j’aime beaucoup ce club, cette ville, cette région. Je suis heureux de prolonger avec ce grand club. Nous avons encore beaucoup de choses à vivre ensemble à l’avenir. Je vais continuer ici. Je suis là et j’ai beaucoup d’ambition avec le LOSC. J’ai une bonne relation avec le club et la direction. Cette prolongation montre aussi que le LOSC a confiance en moi", a déclaré Xeka sur le site du LOSC Même satisfaction affichée chez les dirigeants : "Nous sommes très satisfaits de ce renouvellement de contrat. Xeka est l’un des visages importants de notre projet. Il a réalisé une très belle saison et il a grandement constitué à cette deuxième place. Il fut l’un des premiers joueurs à rejoindre ce nouveau projet du LOSC, il y a maintenant deux ans et demi", a pour sa part commenté le directeur général du club Marc Ingla.Xeka est arrivé au LOSC à l'hiver 2017, et a joué une saison en prêt à Dijon, avant de revenir et de s'imposer dans le Nord.