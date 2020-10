Le LOSC et l'OGC Nice se neutralisent

On en restera là dans cette rencontre.



Le LOSC est toujours invaincu en @Ligue1UberEats 👊#OGCNLOSC 1-1 | ⏱ 90'+4 pic.twitter.com/Rt9pX911HP — LOSC (@losclive) October 25, 2020

Le LOSC et l'OGC Nice se sont quittés sur un match nul (1-1), ce dimanche 25 octobre pour la 8journée de Ligue 1, au stade Allianz-Riviera.Si la rencontre a été animée et équilibrée d'entrée de jeu, il aura fallu attendre le retour des vestiaire pour voir les Niçois ouvrir le score, sur un piqué du droit de Kasper Dolberg (49minute, 1-0). Les Dogues ne tardent pas à réagir et dix minutes plus tard, Burak Yilmaz égalise sur une reprise de volée (58minute, 1-1). Le match gagne alors en intensité et le Turc Yusuf Yazici, auteur d'un triplé à Prague , remplace Ikoné.Aucune équipe n'aura toutefois réussi à trouver la faille dans la dernière demi-heure de jeu, malgré un dangereux corner et une tête manquée de Khéphren Thuram (85).Avec ce nul, le LOSC perd la première place du podium au profit du PSG : les deux formations culminent à 18 points, mais la différence de buts joue en faveur des Parisiens.