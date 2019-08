Le LOSC et Osimhen démarrent la saison du bon pied contre Nantes

Les réactions

Christophe Galtier : "C'est une victoire logique par rapport aux périodes où on a été bien, mais Nantes nous a posé de gros problèmes. Ce qui nous a manqué c'est de la constance, de la rigueur et de la détermination. C'est sûrement lié à l'état de forme physique des uns et des autres. La première demi-heure était très intéressante mais le dernier quart d'heure de la première période ne m'a pas du tout plu sur l'aspect mental, on n'a pas tué le match et on a joué pour jouer plutôt que pour gagner. Le premier quart d'heure de la seconde m'a aussi beaucoup déplu, on a ronronné et donné espoir à Nantes qui mériterait d'égaliser. Mais j'ai aimé la réaction de mes joueurs sur les vingt dernières minutes, on s'est lâché et on a joué pour gagner, avec beaucoup plus de détermination. On a le bonheur de l'emporter, tant mieux

Victor Osimhen : "Je me sens très bien, j'ai longtemps attendu ce moment depuis que je suis arrivé ici. C'était important de réussir mes débuts. La Ligue 1 est très relevée, je pense que c'est l'un des meilleurs championnats du monde. (Sur son premier but) Je savais, après m'être entraîné avec José (Fonte), qu'il jouerait long donc il fallait que j'anticipe et, quand j'ai vu le défenseur rater son intervention, je savais qu'il fallait y aller. Et quand j'ai des opportunités dans la surface, je ne veux pas les rater. Je ne suis pas encore à 100% mais je m'entraîne dur et je sais qu'avec le temps je vais être au top physiquement."

Benjamin André : "On a fait une très bonne première période en étant sérieux tactiquement et dans l'agressivité. On leur a très peu laissé d'espaces et ils n'ont pas eu d'occasion. En seconde période, je pense que c'est nous qui les relançons en perdant des ballons un peu bêtes, notamment sur le but. On les a remis dans le match, mais on a su marquer ce deuxième but et fermer la boutique. C'est jamais facile de gagner ce premier match et c'était important pour la confiance."