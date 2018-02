Un LOSC à réaction obtient un point face à Lyon

Vu le comportement affiché par les Dogues en première période, ce match nul 2-2 face à l'Olympique Lyonnais était inespéré à la pause, lorsque les Gones menaient logiquement 2-0 sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy.



Lille avait pourtant parfaitement débuté la rencontre, pressant les Lyonnais et se montrant menaçants notamment grâce à El Ghazi sur son côté gauche, même si l'attaquant s'est parfois montré trop individualiste. Comme sur ce centre qu'il a tardé à donner à Mothiba juste devant le but, dont la frappe a été contrée (17').



Mais la belle entame du LOSC a été gâchée par l'ouverture du score de Lyon à la 21e sur une frappe de Traoré, qui reprenait un centre de Memphis. Depay, qui a fait beaucoup de mal à la défense lilloise sur son côté gauche, était dans tous les bons coups lyonnais, récompensés logiquement juste avant la mi-temps. Au terme d'une action menée par Tousart qui a profité de la passivité de ses adversaires, Traoré signait un doublé (0-2, 44').

Le réveil en deuxième mi-temps Certainement secoués par leur entraîneur Christophe Galtier à la pause, les joueurs lillois ont affiché une toute autre attitude au retour des vestiaires. Lille a posé le pied sur le ballon, et s'est rapidement procuré une grosse occasion à la 49e. Sur un centre de Ballo-Touré, Mothiba manquait de justesse de crucifier Lopes de la tête. C'est ensuite Pépé, qui a pris sa chance en frappant au but, mais le gardien lyonnais a repoussé le cuir (55'). Quelques instants plus tard, C'est la tête de Soumaoro sur corner, qui est passée juste à côté du cadre (59').



Les efforts lillois ont fini par payer après l'heure de jeu grâce à Pépé qui reprenait un centre d'Araujo (1-2, 65'). Le Brésilien, qui a remplacé El Ghazi sorti sur blessure en première mi-temps, a été très remuant tout au long du deuxième acte. Et c'est sur une superbe frappe lointaine du gauche qu'il a ramené les siens au score (2-2, 82').



La fin de match a été très enlevée et Lyon a bien failli refroidir le stade Pierre-Mauroy avec deux poteaux de Mariano Diaz (69e, 88e) !



Mais Lille a su tenir jusqu'au bout, et prend un bon point. Le LOSC est ce dimanche soir 17e, une longueur seulement devant Amiens, barragiste.