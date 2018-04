LOSC : les scenarii catastrophes que le club veut éviter

EN CAS DE DESCENTE EN LIGUE 2

Un projet sportif à reconstruire

Convaincre la DNCG

Conséquences limitées sur les prestataires



EN CAS DE RÉTROGRADATION EN NATIONAL



RÉTROGRADATION EN NATIONAL 3

Une relégation enaurait pour effet de voir la grande majorité de l'effectif quitter le club. La cellule recrutement aurait alors un travail colossal pour rebâtir un groupe capable de jouer la montée. "Les dirigeants ont déjà travaillé sur cette hypothèse. Le club continuerait d'investir et afficherait un budget d'environ 60 millions d'euros, un montant très élevé pour la L2", a expliqué à l'AFP une source proche du dossier."Le centre de formation pourrait alors avoir son importance, souligne, président de. Dans les périodes difficiles, il faut aussi s'appuyer sur la base. On n'en est pas là, mais le club a déjà survécu à plusieurs descentes et a toujours fini par remonter." Le LOSC a formé de nombreux joueurs d'envergure commeou encoreL'intransigeant gendarme financier du foot français n'a fait aucun cadeau auces dernières années, et notamment depuis le rachat du club par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeoisdébut 2017. La, qui avait déjà recalé les nouveaux dirigeants en juin dernier, a également interdit le LOSC de recrutement lors du mercato hivernal, empêchant le club nordiste de se renforcer.Le gendarme financier a même été plus loin en prononçant une. Un avertissement pris très au sérieux par le club lillois. "Les dirigeants sont conscients de l'importance de la prochaine audition, qui aura lieu fin mai/début juin. Mais ils sont aussi confiants. Ils présenteront un budget à l'équilibre pour cette saison et un budget prévisionnel viable pour l'année prochaine. Ils ont prévu les deux options, le maintien, avec un budget d'environ 120 millions d'euros pour la L1, et un autre de 60 millions pour la L2", explique une source proche du club.Selon cette source, il n'y aurait pas de licenciements.Avec un LOSC en, les prestations dont aurait besoin le Losc resteraient plus ou moins les mêmes, mais c'est leur importance qui serait réduite. Ainsi, au Stade Pierre-Mauroy, où les Dogues continueraient d'évoluer, il y aurait toujours un important dispositif de sécurité et des hôtesses seraient toujours là pour accueillir public et partenaires. Mais une partie des vacataires qui travaillent cette année ne seraient pas rappelés car les besoins seraient mineurs. Il faudrait environ 300 personnes pour une jauge à 15.000 spectateurs, comme pour certains matches de coupes, contre 500 à 700 en L1, selon une source proche du dossier.Comme le nombre de joueurs évoluant au centre de formation serait similaire, la société chargée de la restauration audevrait assurer un service proche de l'actuel.Si Lille descend sportivement en Ligue 2 et que les dirigeants n'arrivent pas à convaincre la DNCG, la rétrogradation à titre conservatoire prononcée cet hiver pourrait alors devenir effective. Les Dogues pourraient alors abandonner leau profit du Stadium, où ils évoluaient précédemment.La reconstruction sportive prendrait alors un autre tour et il paraît peu probable que les joueurs actuels restent au club. Toutefois, lepourrait conserver durant deux ans son statut professionnel, et ainsi continuer à s'appuyer sur son, qui deviendrait alors la pierre angulaire du redressement sportif.Quid du président? L'homme d'affaires, qui a déjà dit à plusieurs reprises qu'il ne quitterait pas le navire en cas de relégation sportive, ne laisserait pas tomber le LOSC, selon une source proche du dossier : "Ce n'est pas dans sa nature d'abandonner donc évidemment qu'il resterait, mais il fera tout en amont pour ne pas avoir vivre cette situation."Si le LOSC était rétrogradé administrativement en National et qu'il connaissait de graves difficultés financières, unpourrait alors être prononcé et le club devrait repartir en National 3, à l'image du SC Bastia l'été dernier.Une hypothèse balayée par un proche du président : "Gérard Lopez ne laissera jamais cela se produire." Ce scénario hautement improbable serait alors catastrophique puisque la perte du statut professionnel entraînerait de facto la fermeture du centre de formation, où travaillent la moitié desdu LOSC.