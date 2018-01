LOSC : Terrier officiellement à Lyon

L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée de @Martin_Terrier en provenance du @losclive et de son prêt au @RCSA jusqu’à l’issue de la saison 2017/18 ⤵️https://t.co/mhEVfp6jeT — Olympique Lyonnais (@OL) 26 janvier 2018

Un intéressement desur la plus value d'une éventuelle cession ultérieure définitive est également prévu dans la transaction.Le joueur, formé à, est âgé de 20 ans, terminera la saison avecoù il a disputé 16 matches de Ligue 1 (3 buts). Il a disputé la coupe du monde U20 en Corée du sud en 2017 avec notamment le Lyonnais Lucas Tousart et il compte 5 sélections (7 buts) en équipe de France espoirs.