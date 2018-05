LOSC : union sacrée à Pierre-Mauroy pour le match face à Dijon ?

Merci pour votre soutien !



Galtier met en garde contre l'"enflammade"

Moins d'une semaine après leur victoire capitale à(2-3), les Dogues ont un nouveau rendez-vous très important ce samedi soir (21h), avec la réception de(12e de L1) à. Le LOSC pourra compter sur des tribunes bien garnies avecattendus et, surtout, le retour des ultras.Les, en froid avec les dirigeants lillois depuis l'envahissement de terrain lors du match face à Montpellier, avaient décrété une "mise en sommeil" de leur section. A deux journées de la fin, ils ont décidé de pousser leur équipe ce samedi soir face aux Bourguignons. En cas de victoire, combinée à une défaite deet à une défaite ou un nul de, Lille se maintiendrait enDans unpublié jeudi, les DoguesVirage Est appellent "sur TOUS les DVE et sympathisants, jeunes comme anciens, d'être présents ce jour dans la tribune qui est nôtre, pour montrer au LOSC que les supporters historiques Lillois ne sont pas morts et qu'ils seront toujours présents". "Mettons de côté pour CE MATCH notre rancœur légitime et montrons à ce nouveau public Lillois que les DVE sont toujours là !", conclut le communiqué.Englué dans la zone rouge à la 19e place du classement avant le coup d'envoi dimanche dernier face à, Lille a fait un bond de trois places pour en sortir et se trouver deux rangs au-dessus (16e) du désormais barragiste... Toulouse. S'il compte désormais trois points d'avance sur(19e), il n'a qu'une longueur d'avance sur le TFC.La prestation des Dogues dans le Midi la semaine dernière a suscité de nombreux commentaires très positifs, laissant presque entendre que leétait sur le chemin du maintien, voire quasi sorti d'affaire. "C'est faux, et archi-faux!", a martelé l'entraîneurjeudi à Luchin. "Il faut se préparer à jouer les deux matches qui arrivent, voire deux supplémentaires" (barrages, ndlr), a-t-il prévenu.Aux joueurs de prouver à nouveau dès ce samedi qu'ils ont cette détermination et ce caractère dont ils ont fait preuve lors de leur dernière prestation. Et de contredire (enfin) cette irrégularité chronique qu'ils démontrent depuis le début de cette saison compliquée, qui se terminera (ou pas) la semaine prochaine à