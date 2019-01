LOSC : Youssouf Koné sort de sa réserve

Depuis son arrivée en 2013, le latéral gauche malien, formé à l'académie Jean-Marc Guillou, a eu du mal à passer le cap. Barré par la concurrence, ce talent brut, dont le profil a sauté aux yeux des recruteurs nordistes, se contentait principalement de jouer avec l'équipe réserve. "L'aspect tactique et la compréhension du jeu, parfois il l'avait et parfois il ne l'avait pas, mais ses qualités physiques et techniques étaient indéniables", se souvient Jean-Michel Vandamme, ancien directeur du centre de formation du LOSC, qui affronte Nice vendredi (20h45) en ouverture de la 23e journée de Ligue 1.



Ne pouvant lui garantir du temps de jeu (huit apparitions en trois ans), son club l'a prêté à Reims la saison dernière. En Ligue 2, il a rapidement gagné sa place chez le futur champion, avant de subir une rupture du ligament croisé antérieur d'un genou à la trêve hivernale. Une grave blessure qui a mis un terme à sa saison et freiné sa progression.



Si ses performances ont convaincu Lille de lui offrir une prolongation de contrat jusqu'en 2022 alors qu'il était en pleine convalescence, cet arrêt forcé l'a pénalisé à l'entame du nouvel exercice. Avec plus de repères mais sans les capacités physiques pour s'exprimer pleinement, c'est du banc qu'il a suivi le surprenant parcours des Dogues. "Il m'avait donné de bonnes impressions lors du stage de présaison au Portugal mais il n'était pas prêt car il manquait de compétition, et Fodé s'est imposé au poste", expliquait Christophe Galtier le 10 janvier, jour du départ de Ballo-Touré à Monaco.

"Marge de progression très intéressante"

L'entraîneur lillois, qui souligne l'attitude d'un joueur "irréprochable à l'entraînement et toujours disponible pour gagner du temps de jeu en équipe réserve", l'a titularisé lors des trois rencontres de championnat disputées depuis, pour autant de victoires.



"Je suis très satisfait de lui, mais c'est aussi parce qu'on savait que Youssouf était un bon joueur que Fodé a pu partir en cours de saison. Il a encore besoin de trouver le rythme, parce qu'il est passé de rien à tout, d'une période où il avait très peu de temps de jeu à une autre où il enchaîne les matches", a précisé Galtier cette semaine.



Jean-Michel Vandamme, convaincu que le coach lillois, lui-même ancien latéral, peut trouver les mots pour le guider sur la bonne voie, estime qu'il a "la possibilité de jouer plus haut sur le terrain, latéral d'une défense à cinq par exemple, grâce à sa faculté à bien se projeter, et un potentiel supérieur à Ballo-Touré si tout se met en place".



Des louanges appuyées par le coach lillois : "Il a une marge de progression très intéressante, et c'est tout l'intérêt de son profil, qui laisse espérer qu'il aille à un niveau très élevé."



A 23 ans, Youssouf Koné n'est encore qu'au début de son parcours. Désormais seul latéral gauche de métier de l'effectif, il devrait enfin pouvoir s'exprimer dans la durée.