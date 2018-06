La Madeleine : un couple de trafiquants d'herbe “très actif” déféré devant la justice

La police judiciaire de Lille a mis un terme lundi à l'entreprise illicite "particulièrement active" d'un couple de La Madeleine, près de Lille.



Un homme de 38 ans et sa compagne âgée de 26 ans, soupçonnés de trafic de cannabis, ont été interpellés à leur domicile. Les policiers y ont saisi 1,5 kg d'herbe et 10 000 euros en liquide.



Le suspect, déjà connu pour des affaires de stupéfiants, allait se fournir directement aux Pays-Bas et écoulait la marchandise autour du domicile conjugal. Mais également du côté de Wazemmes, à Lille, où il disposait de rabatteurs.



"En son absence, c'est sa femme qui assurait la vente", selon une source proche de l'enquête, qui parle d'un "couple Uber", du fait de leurs grandes disponibilité et souplesse, dans la conduite de leurs "affaires".



Une centaine de clients ont pu être identifiés par la police, une trentaine d'entre-eux ont été entendus depuis lundi par la PJ.



Le couple a été déféré ce mercredi matin au palais de justice de Lille, et devait y être jugé en comparution immédiate dans la journée.