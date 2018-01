La Madeleine : des galettes solidaires pour le Secours Populaire

Si vous achetez votre galette des rois dans la pâtisserie Lesage de La Madeleine, vous ferez une bonne action. Renouer avec la tradition de la part du pauvre, voilà peut-être l'esprit de cette initiative "Galette solidaire" portée par le Secours Populaire à l'occasion de l'Épiphanie.Dans 80 boulangeries-pâtisserie à travers la France, entre 50 centimes et un euro sont reversés au Secours Populaire pour chaque galette vendue. Dans la région, trois établissements ont été séduits par cette galette solidaire cette année."C'est la première fois qu'on participe, confie Pascale Lesage. On voulait soutenir une initiative : la galette c'est quand même un moment de solidarité !", explique celle qui tient l'établissement avec son mari depuis plus de vingt ans. "Après Noël, on a pensé aux plus démunis", poursuit-elle.La pâtisserie Lesage ne fait pas les choses à moitié : les propriétaires ont décidé de reverser un euro par galette. Ils espèrent donc pouvoir donner au Secours Populaire un total de 1000 euros. Dans toute la France, l'association espère réunir 100 000 euros.