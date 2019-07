La Madeleine : la websérie “Les Chicons” a bouclé le tournage de sa deuxième saison

La Madeleine : la websérie "Les Chicons" a bouclé le tournage de sa saison 2

Reportage de Maxime Lictevout et Mustapha Nezzari.

"Les Chicons", c'est l'histoire de deux jeunes , Thomas et Léo, mi-adultes, mi-ados, et un peu rêveurs. Après une première saison en 2017 et un court-métrage, ils reviennent pour une deuxième saison. Samedi, c'était la dernière journée de tournage, à La Madeleine (Nord), près de Lille. Avec quelques nouveautés."L'évolution, elle est narrative, parce que sur la saison 1 et même Dunkerque, on était quand même plus sur de la vignette", explique le nouveau réalisateur Sébastien Auger. "Là, les personnages sont plus développés, les épisodes sont un peu plus longs et il y a un fil rouge entre tous les épisodes".Parmi ces fils rouge, il y a les personnages comme Maratona, un footeux un peu roublard. Il y a aussi une unité de lieu. Tournée dans la métropole lilloise, la websérie met le Nord à l'honneur : son histoire, son architecture, ses maisons en briques... des éléments qui ont plu aux acteurs."J'ai trouvé ce projet sympa parce qu'il permettait de montrer que le Nord, c'est une région qui est belle avant tout et qu'il y a des gens très bons et très forts dedans", confie Thomas Leplomb, alias Léo.Le tournage s'est achevé dans la nuit, avant, peut-être, une saison 3 à venir. En attendant, 18 nouveaux épisodes sont prévus. Ils seront diffusés début 2020 par France Télévisions, sur le petit écran, comme sur notre site internet