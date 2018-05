Maintien du LOSC : Galtier, visage fermé, mettrait-il déjà la pression sur ses dirigeants ?

"J'ai lu quelque part qu'il manquait de l'argent, c'est pas le cas (...) Il n'y a pas de risques (...) Confiant et serein parce qu'on sait ce qu'on doit faire (...) C'était ma plus belle émotion dans le football !" Gérard Lopez ( @losclive ) dans #JourDeFoot après #LOSCDFCO pic.twitter.com/G7PS2bcXsR

Les joueurs soulagés

Yassine Benzia (milieu de Lille) : "On est tous très content, c'était une saison très dure, éprouvante et on n'a pas lâché, tout le monde a répondu présent. On a fait le boulot et on va en tirer les conclusions pour apprendre de nos erreurs mais, ce soir (samedi), place au bonheur. C'est dans ces moments-là qu'on voit les hommes, ceux qui sont capables de réagir dans l'adversité. Tout le monde a été au diapason et, sur les derniers matches, ce maintien est mérité."

Lebo Mothiba (attaquant de Lille, auteur d'un doublé) : "Tout le monde savait que c'était un match important, tout le monde était motivé, on a travaillé ensemble et on a tout donné. J'ai marqué mais je remercie l'équipe de m'avoir donné des bons ballons. Le coach, le président, tout le monde m'a fait confiance... Merci."

Kevin Malcuit (défenseur de Lille) : "Ça a été une saison compliquée, surtout mentalement, mais on est très content d'avoir ce maintien, même si on ne le montre peut-être pas. Le plus important était de l'obtenir à la maison et de ne pas aller à Saint-Étienne le couteau sous la gorge. On était tous stressé parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on arrivait à mener au score cette année, on concédait l'égalisation. On retient le maintien."