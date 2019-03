Malbouffe : Gérard Mulliez (Auchan) estime que “tout le monde sera obligé de faire de la permaculture”

"Les jeunes veulent connaître les conséquences mauvaises"

Nous sommes #partenaires du Flandres Business Club. Rencontre réunissant 360 acteurs du monde économique, avec l'intervention de Gérard Mulliez, du Groupe #auchan qui revient sur l'importance de la #formation dans la valeur travail. pic.twitter.com/ymsdbbPFkM — Groupe Actual (@GroupeACTUAL) 7 mars 2019

Gilets jaunes

"Les professeurs aujourd'hui ont constaté que les maladies sont la conséquence d'une malbouffe beaucoup plus que d'autres choses. Aujourd'hui, beaucoup de médecins commencent à comprendre que le meilleur moyen de guérir un cancer, c'est de bien manger, de la nourriture saine", a raconté M.Mulliez, 87 ans, devant quelque 380 dirigeants d'entreprises, lors d'un déjeuner à(Nord)."Comme aujourd'hui, ça commence à se savoir (...) Tout le monde sera obligé de faire de la permaculture comme les ouvriers il y a 50 ans avaient leurs jardins potagers", a poursuivi celui qui régna jusqu'en 2006 sur un empire familial (Auchan, Boulanger, Décathlon, Leroy Merlin), créé à partir du tout premier magasin français de "hard discount"."On va revenir à ça, on ne peut pas faire autrement", a ajouté M. Mulliez. "Aujourd'hui, il faut le savoir: ce que vous mangez de manière habituelle est issu de produits chimiques, posés sur la terre, et non pas issu de la terre." "Il y a des gens qui vont déposer plainte en disant "j'ai attrapé un cancer parce que j'ai acheté des produits chimiques"", a-t-il prédit, estimant que "les jeunes veulent connaître les conséquences mauvaises, et en éradiquer les causes."Il prenait en exemple un agriculteur qui fait de la permaculture depuis deux ans sur ses terrains près de Lille. "Il a prouvé qu'on pouvait vivre avec un ou deux hectares de culture pour une famille,", a-t-il assuré.Par ailleurs, le fondateur de ce groupe familial non coté en Bourse et évalué à 38 milliards d'euros selon Challenges, a jugé "" de "voir la rémunération affichée de certains patrons du CAC 40". Il a également réagi sur le mouvement des "gilets jaunes", dont certains membres ont bloqué des sites du groupe à travers la France., a-t-il dit."Heureusement qu'il y a des jeunes qui bougent, même s'ils n'emploient pas la bonne méthode. Ils ont coûté extrêmement cher à la France, sur les résultats qu'il n'y aura pas. Donc les entreprises auront souffert, et la nation aura souffert aussi", a-t-il précisé. Les résultats annuels de la holdingsont attendus vendredi.