Maraîchers, enseignes de bricolage ou de vêtements, ils s'organisent pour vendre pendant le confinement

À Avelin, le drive fermier ne désemplit pas.

Reportage de Laura Lévy, Marie-Noëlle Grimaldi et Emma Charles

Bientôt des drives fermiers dans des collèges du Nord !



Dès la semaine prochaine, vous pourrez récupérer des produits de qualité, frais, locaux et de saison dans plusieurs collèges du Département. Explications avec @Patrick_Valois. #MadeIn59 pic.twitter.com/USugraSg2v — Nord mon Département (@departement59) April 17, 2020

Les Nordistes confinés cuisinent... et bricolent

Cette enseigne de bricolage s'est adaptée pour accueillir au mieux le plus de clients possible.

Reportage de Simond Colaone, Jean-Marc Vasco et Antonio da Fonseca

Kiabi ouvre quelques magasins en drive

Les commerces s'organisent pour pouvoir vendre leurs marchandises autrement. À Avelin par exemple, une drive fermier a été installé dans le collège de la commune.Marie-Anne Hemelsdael, productrice de lait, vend 1200 kilos de beurre par semaine, contre 800 habituellement. "On sent que les gens sont chez eux et cuisinent", observe l'agricultrice. Si la demande des particuliers augmente, l'initiative permet aussi de palier les baisse de commandes suite aux fermetures des cantines scolaires.À Lille, des files sur plusieurs centaines de mètres s'étendent devant un magasin de bricolage. Les clients, filtrés à l'entrée, patientent jusqu'à 2h30 sur le parking pour faire leurs achats.Malgré la file d'attente devant le magasin, les allées restent vides. Les clients ne sont jamais plus de 50 à la fois dans le magasin et le passage en caisse a été adpaté pour limiter le risque de contamination. Les clients restent à distance pendant que les employés scannent leurs achats.La notion de produit de première nécessité est assez floue. "On profite de ces moments confinés pour refaire un peu de peinture extérieure", affirme un client. "Nous avons le droit d'ouvrir donc les clients sont en droit d'acheter nos produits", se défend l'enseigne.Cette organisation permet au magasin de freiner la chute de son chiffre d'affaire mais pas de l'empêcher : depuis le début du confinement, ses résultats ont été divisés au moins par deux.Les magasins Kiabi d'Englos, de Roncq ou de Faches-Thumesnil proposent de livrer leurs clients dans leurs voitures après une commande passée sur le web . Selon nos confrères de La Voix du Nord , l'initiative a eu du succès puisque plus de 300 commandes ont été passées en 48 heures, alors que d'autres magasins de la région devraient eux aussi ouvrir en drive la semaine prochaine.