Marquette-lez-Lille : 50 ans après, l'Amitram fait toujours rouler ses tramways centenaires

Un "rêve d'enfant"

Lille : 50 ans après, l'AMITRAM fait toujours rouler ses tramways centenaires

Philippe Chollier, Mécanicien de l'association Amitram - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Myriam Schelcher et Sébastien Gurak. Montage d'Amandine Maquet.

Ce sont des vestiges de l'histoire de Lille qui roulent toujours, et même encore très bien. Récupérés, retapés, remis en circulation sur une piste de trois kilomètres le long de la Deûle,Car l'Association des amis des tramways ( AMITRAM ) et sa trentaine de bénévoles actifs s'occupe depuis maintenant cinquante ans de ces pièces anciennes. Bus, tramways, trolleybus et m, au total"C'était un rêve d'enfant !" se réjouit Philippe Chollier, mécanicien aux commandes du Mongy n°420, un appareil centenaire. "Quelque part, j'ai toujours aimé tout ce qui était chemins de fer, et conduire un vrai, ça, je pensais pas qu'un jour j'aurais pu le faire !" Le tramway à bord duquel il emmène ses passagers a, tout comme le tramway n°307, quiPour ces réparations parfois complexes,et notamment un é, pour pouvoir faire du recâblage.Entre avril et septembre, l'Amitram propose des balades