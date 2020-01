Marquette-lez-Lille : l'adolescente recherchée a été retrouvée

[#AvisDeRecherche terminé] Kayla GBEUCLET, 13 ans disparue à #MarquetteLezLille a été signalée et prise en charge par nos services. Merci pour vos RT. pic.twitter.com/RRUxPKXGw8 — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) January 24, 2020

Kayla Gbeuclet, une élève du collège Debeyre à Marquette-lez-Lille âgée de treize ans, a été retrouvée au lendemain de l'appel à témoins lancé par la police. Elle est saine et sauve et a été prise en charge, indique la police du Nord.L'adolescente avait quitté son établissement mardi 21 janvier vers 12 heures et n'était pas rentrée chez elle comme elle en a l'habitude. Ggravement malade, elle est sous traitement médical.La police avait ouvert une enquête pour disparition inquiétante et lancé un appel à témoins. La maman de Kayla avait par ailleurs partagé une vidéo sur facebook, pour appeler sa fille à rentrer.