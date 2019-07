Match amical : le LOSC fait match nul contre Reims

✅ Le #LOSC et le @StadeDeReims se quittent dos à dos au terme d'un match globalement équilibré (1-1). Si les Dogues ont dominé le premier acte, les Champenois se sont montrés les plus réalistes après la pause et sont parvenus à égaliser sur le gong.#LOSCSDR 1-1 | pic.twitter.com/Au5tFV66lf — LOSC (@losclive) 13 juillet 2019

Le but du LOSC a été inscrit en tout début de match par Loïc Rémy, l'un des rares titulaires nordistes présents sur la pelouse, mais Nolan Mbemba, ancien Lillois, a égalisé dans le temps additionnel.La plupart des internationaux du LOSC n'ont repris le chemin de l'entraînement qu'en début de semaine et n'ont pas été alignés. Les Brésiliens Thiago Maia, auteur d'une très belle prestation, Luiz Araujo et Gabriel ont débuté, tout comme Jérémy Pied.Les jeunes pousses lilloises ont rendu une copie propre face à des Rémois émoussés par un début de préparation très intense mais qui ont mieux fini le match.Vainqueurs mardi de Dunkerque (National) 3 à 1 lors d'une rencontre de 80 minutes, les Dogues partiront la semaine prochaine pour un stage de dix jours au Portugal où ils affronteront successivement Braga, le Maritimo, Portimonense et le Celta Vigo.