Médiacités pointe l'absentéisme des élus à la Métropole Européenne de Lille (MEL)

Métropole de Lille : l'absentéisme persistant des élus La MEL a publié l'intégralité des absences des conseillers communautaires dans ses principales instances depuis 2014. Un bel exercice de transparence que Mediacités a décidé d'exploiter. Niveau, évolution, causes, bons et mauvais élèves... vous saurez tout sur l'absentéisme de vos élus.

50% d'absents en commission

Les élus de la MEL, maires ou adjoints des communes de la métropole lilloise, sont-ils assidus aux assemblées plénières, aux commissions... ? C'est la question que pose Médiacités, site d'investigation locale, dans une longue enquête parue ce vendredi. Elle a été réalisée à base de données publiques, la MEL publiant les statistiques de présence des élus sur son site OpenDataMEL (depuis début 2014).Première conclusion, plutôt positive pour les élus : la présence en assemblée plénière (5 fois par an) est très satisfaisante. ", taux qui équivaut à rater un conseil communautaire par an", écrit Médiacités qui pointe tout de même quelques grands absents réguliers comme miche-François Delannoy ou Vincent Lannoo (Tourcoing).Mais à la MEL, le travail se fait surtout en commission, des groupes de travail qui préparent les textes et les votes, un lieu de décision capital. Et là, les chiffres sont beaucoup moins bons : "L’absentéisme dans les neuf commissions thématiques de la MEL (transports, finances, environnement, etc.) atteint en revanche un niveau alarmant puisqu’il frôle les 50 % !", écrit Médiacités. Dans les commissions d'appels d'offres, les chiffres ne sont pas tellement plus flatteurs : 30% d'absentéisme en 2017.Problèmes de santé, difficultés à cumuler mandat de maire et conseiller communautaire...: l'enquête s'intéresse également aux causes de cet absentéisme et note l'absence de réelle politique mise en place pour lutter contre ce phénomène.