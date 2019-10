MEL : dès le 1er janvier 2020, des transports publics gratuits lors des pics de pollution

La @MEL_Lille adopte à 98% la gratuité des transports lors des pics de pollution dès le 1er janvier 2020. Le réseau @ilevia_actu sera ouvert à tous : les portiques ouverts et l'absence de ticket faciliteront les changements de comportement les jours de circulation différenciée. pic.twitter.com/fFOKRI5G6X — Damien Castelain (@DamienCastelain) October 11, 2019



Barrières ouvertes et pas de titres de transport exigé

La @MEL_Lille vote la #gratuité des #transports les jours de #pollution à la quasi unanimité. Aucun titre de transport ne sera exigé, les barrières seront ouvertes, "une mesure coherente avec ce que les @eluEs_eelvLille portent depuis le début de ce mandat" selon @StefBaly #eelv pic.twitter.com/0N9nl2bQRj — Jérémie Crépel 🇪🇺🌻🏳️🌈 (@JCrepel) October 11, 2019



Les TER aussi

Xavier Bertrand : dans les Hauts-de-France, "les trains régionaux seront gratuits" en cas de pic de pollution

Ils étaient 98% à dire oui à la gratuité des transports publics à partir du 1er janvier 2020 lors des pics de pollution. Bus, métro et tramways seront en accès libre les jours de circulation différenciée, décidée par le préfet.Le président de la MEL Damien Castelain a confirmé dans un tweet que « le réseau Ilévia sera ouvert à tous ».Avec ce projet, l’exécutif de la MEL qui rassemble 90 communes pour 1,2 million d’habitants, espère « réduire la pollution de l’air respiré » et « contribuer à changer les comportements », estimant que « préférer les transports en commun à la voiture est une des solutions pour lutter contre ces pollutions ».Pour Jérémy Crépel, conseiller municipal de Lille et président du groupe EELV (Europe écologie Les Verts), cette décision est une victoire. Il détaille dans un tweet qu’ « aucun titre de transport ne sera exigé » et que « les barrières seront ouvertes ».En juin dernier, Damien Castelain, président sans étiquette de la MEL avait déjà évoqué la tenue de ce débat. Début septembre, Martine Aubry, la maire socialiste de Lille, lui avait envoyé une lettre lui demandant la mise en place de la gratuité progressive des transports publics . En réaction, il avait dit vouloir soumettre au vote cette délibération.Le 8 octobre dernier, Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France se prononçait sur notre antenne pour une gratuité des TER dans la région Pour l’heure, seul un « Pass environnement » activé les jours de circulation différenciée, permet de voyager dans la MEL de façon illimitée pendant une journée pour 1,65 euros.Le dispositif a été mis en place à neuf reprises depuis le début de l’année. La MEL prévoit « une augmentation du nombre de pics de pollution » dans les années qui viennent.A l’échelle de la région, ATMO a compté 46 journées de pics de pollution en 2019 contre 36 journées en 2018.