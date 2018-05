La MEL prévoit un tramway entre Lille et Lesquin pour 2023

Lors des assises de la mobilité, la MEL a souhaité rappelé son désir de favoriser les transports en commun. Pour se faire, elle souhaite créerUne manière de mieux concurrencer les aéroports de Bruxelles et Paris, mais aussi un élément indispensable dans le cadre de l'aménagement de la zone économique du CRT de Lesquin et de la future Lil'Aéroparc "C’est une épine dorsale pour notre territoire et un vrai corridor économique que nous allons créer. Plus qu’une ligne de transport, nous devons permettre à l’aéroport et aux zones économiques avoisinantes de prendre davantage d’ampleur, " a expliqué le président de la MEL Damien Castelain. Il a également déclaré à La Voix du Nord, qu'il s'agirait d'une, mais que la ligne avait également vocation à la desserte locale des six communes traversées.Le coût est estimé entreen fonction du tracé définitif (s'il y a un pont pour surplomber l'A1 par exemple...). L'an dernier, l a date de 2022 au plus tôt avait été lancée . Cette fois, on parle de