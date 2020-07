MEL : Damien Castelain réélu président de la Métropole européenne de Lille

Election à la Métropole Européenne de Lille

Carte des communes de la MEL

Deuxième mandat consécutif pour Damien Castelain. Le maire de Péronne-en-Mélantois a été réélu ce jeudi président de la MEL (Métropole européenne de Lille) pour six ans. Il a obtenu 121 voix sur 188 inscrits (67,9%).Damien Castelain, président depuis 2014, était ultra-favori. Il a reçu le soutien de nombreux grands maires de la MEL : Martine Aubry, Bernard Gérard, Gérard Caudron... Mais aussi et surtout de la majorité des maires des petites communes.Ses deux concurrents étaient Rudy Elegeest, maire de Mons-en-Baroeul qui a obtenu 46 voix (25,8%) et Pauline Ségard, conseillère municipale EELV à Villeneuve d'Ascq (11 voix, 6,18%).La MEL (Métropole européenne de Lille), c'est 90 communes et près d'1,2 millions d'habitants. Ce conseil communautaire est composé d'élus issus des conseils municipaux élus les 15 mars et 28 juin.On compte en tout 188 conseillers métropolitains. 20 vice-présidents seront élus.