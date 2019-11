Message d'Eden Hazard, maillots spéciaux, surprises... Face à Metz, le LOSC célèbre les 30 ans des DVE

Depuis 30 ans, les supporters des Dogues Virage Est poussent derrière nos joueurs. Ils fêteront leur anniversaire ce soir au @StadePM avec de nombreuses surprises. 🎉



Qui mieux qu'un joueur très spécial pouvait leur dire merci ?



Merci les DVE et bon anniversaire #LOSCFCM pic.twitter.com/iuBZ75PpLt — LOSC (@losclive) November 9, 2019

1989-2019 : rebelles et fidèles depuis 30 longues années.



Joyeux anniversaire à la section Dogues Virage Est ⚜️



"Et on sera toujours là !" #DVE #LOSC pic.twitter.com/lLv98zGJUF — L'Armée Rouge ✯ (@LAR_losc) November 9, 2019



Maillots spéciaux

🤜 🤛 Les DVE sont littéralement derrière nos Dogues. Bon anniversaire à l'un des plus anciens groupe de supporters de France ! 🔴⚪️#LOSCFCM pic.twitter.com/GeYK4326SD — LOSC (@losclive) November 9, 2019

"Je sais que les DVE vous avez 30 ans aujourd'hui et je veux vous souhaiter un bon anniversaire, mais bon... Vous n'êtes pas les seuls, il y a tous les autres supporters du LOSC, et vous aussi je vous embrasse !".C'est avec ces quelques mots dans une vidéo postée par le LOSC qu'Eden Hazard, ancienne gloire du club (2007-2012), rend hommage aux Dogues Virage Est, groupe emblématique de supporters de Lille qui fête ses 30 années d'existence ce samedi 9 novembre.A l'occasion de la réception de Metz pour la 13e journée de championnat, après une désillusion cette semaine à Valence (Espagne) en Ligue des champions, l'esprit de fête pourrait être de retour ce samedi soir dans les esprits lillois et travées du stade Pierre-Mauroy, avec la célébration de cet événement.Les joueurs, eux, auront sur le dos des maillots spéciaux, avec l'écusson des DVE floqué sur la poitrine, et une phrase inscrite au dos : "A travers les âges un seul virage".Des "surprises" sont prévues, annonce le club.Il y a une semaine, déjà, les DVE ont "craqué" des fumigènes au quai du Wault à Lille, pour fêter leurs 30 ans.Une victoire sur leur pelouse des Dogues serait une belle cerise sur le gâteau...