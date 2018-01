Méthanisation, école en néerlandais, patinoire... Les grandes ambitions de la Métropole Lilloise

1. Les nouveautés

Création d'un Institut européen de la Métropole

Un pôle de recherche mondial sur le diabète

Un pôle de compétitivité pour la cybersécurité

2. Ce qui avait déjà été évoqué

Délégation permanente à Londres

Technocentre de Wambrechies

Une école européenne, de la maternelle au lycée

La stratégie "Jeunes en Métropole"

3. Ce qui reste hypothétique

Une seconde patinoire

Un centre de supervision métropolitain

Une promotion touristique et événementielle

Afin de centraliser les différentesDamien Castelain a annoncé sa volonté de créer un "Institut Européen de la Métropole, outil au service de ce".On ignore encore quelle forme pourrait prendre cet institut.Il s'agirait du "". Des structures situées sur la métropole lilloise font déjà avancer grandement. En juin dernier était ainsi inauguré le(Egid), regroupant des laboratoires et des équipements pointus, entièrement dédiés à cette recherche.La MEL veut désormais aller un pas plus loin. "Nous avons aujourd'hui sur noter territoire, a assuré Damien Castelain.La question a été abordée lors auorganisée en janvier à Lille. "La métropole dispose aujourd'hui d'acteurs de premier plan dans ce domaine, rejoint par IBM qui a décidé d'implanter sur notre territoire. Nous devons capitaliser sur ces acteurs et leur proposer de constituer un", a insisté Damien Castelain.Concrètement, un pôle de compétitivité permet à un ensemble d'acteurs, une fois réunis, deen échange d'une synergie a priori bénéfique pour l'économie :de structures, avancées en terme de recherche...Depuis le, les yeux de la région toute entière sont tournés vers la Grande-Bretagne et les possibilité d'échanges économiques entre les deux territoires. "Les Britanniques ont choisi de quitter l'Union Européenneplus vite qu'on ne l'imagine", a lancé Damien Castelain. "Notre philosophie, c'est aussi d'être présent à leurs côtés pour construire de nouveaux partenariats pour demain. Voilà pourquoi."En juin, la région Hauts-de-France inaugurait déjà son bureau à Londres , afin d'attirer les entreprises et acteurs économiques anglais en France.Un centre de recherche dédié à la? L'idée fait son chemin... Ce centre comporterait à la fois"Nous réaliserons,au service de l'ensemble de nos territoires", a précisé Damien Castelain.Le projet est connu et les travaux ont par ailleurs déjà commencé. Objectif :notamment grâce à l'apprentissage des langues. Pour Damien Castelain, il s'agit "d'offrir auxsusceptibles de s'installer sur Lille comme à notre population, un cursus en langues étrangères, de la maternelle jusqu'au lycée, proposant a minima".Baptisée le "", la construction de cette structure a été confiée à Bouygues construction. La candidature de la MEL pour accueillir(qui n'a finalement pas été retenue) avait mis en avant ce projet, qui prendra place entre le siège de région et Lille Grand Palais.L'un des objectifs de la MEL est denotamment en garantissant un meilleur accès "à la culture, au sport et aux loisirs". Cette stratégie, baptisée "", visera aussi à amélioreroù beaucoup d'entre eux sont sans occupation", a précisé Damien Castelain.Une première consultation publique a déjà été réalisée en ligne , afin de recueillir les avis et suggestions de la population concernée.En termes, rien de décidé pour le moment. Mais la MEL n'exclut pas de renforcer son offre en infrastructures permettant"Il faut s'interroger sur le besoin d'unesur la métropole", a précisé Damien Castelain.Damien Castelain a annoncé sa volonté de créer un "centre de supervision métropolitain"; concrètement, il s'agirait d'unedes forces de l'ordre mais aussi des"Depuis bientôt deux ans, nous avons permis aux forces de l'ordre, police et gendarmerie, d'accéder à. C'est un élément important de la prévention mais aussi de la lutte contre la délinquance", a précisé le président de la MEL.Damien Castelain a également souhaité la création d'une, qui devrait voir le jour en avril prochain.Peut-être pas hypothétique, mais du moins floue, cette volonté de créer une ", "qui veillera à assurer notre rayonnement en matière de promotion immobilière", vise surtout à valoriser nos structures au niveau national, voire international."Dans le domaine du sport, nous allons créer les conditions d'uneet de nos infrastructures dont en particulier lepour profiter au mieux des effets bénéfiques qui pourront être retirés de la dynamique des", a précisé Damien Castelain.Des épreuves olympiques seront en effet organisées sur la métropole, qui pourrait également servir deet attirer des touristes dépensiers ?