La Métropole européenne de Lille met son siège en vente

#MIPIM2018: La #MEL met en vente le Metropolitan Square, 1 pépite foncière au cœur d’Euralille. 1 opportunité foncière rare et exceptionnelle au coeur de L'Europe du Nord. 4 hectares sur lesquels 1 programmation mixte pouvant aller jusque 90 000 m² est attendue 2/3 pic.twitter.com/5c7DvJBCOP — Damien Castelain (@DamienCastelain) 14 mars 2018

#MIPIM2018 #MetropolitanSquare Obj: Assurer la transition entre le quartier Romarin apaisé de la Madeleine et la turbine tertiaire d'Euralille. Nous attendons des réponses audacieuses, à la hauteur de l'attractivité de ce site. Appel à candidature lancé en avril 2018 3/3 — Damien Castelain (@DamienCastelain) 14 mars 2018

La Métropole européenne de Lille (MEL) devrait bientôt quitter son siège historique, le "Metropolitan Square" situé près d'Euralille. Quant à savoir ce qu'il adviendra de cet espace d'environ, c'est ce que doit décider l'appel à projets fraîchement lancé."Le départ du siège de la Métropole Européenne de Lille de ce site permet d’envisager" assure dans un communiqué le président de la MEL Damien Castelain. Ce dernier veut "assurer la transition entre le quartier apaisé du Romarin à La Madeleine et la turbine tertiaire d’Euralille". Une "attractivité" qui appelle, comme il le souligne, "des réponses audacieuses".L'annonce a été faite ce mercredi matin au MIPIM, un important marché international de professionnels de l'immobilier qui se tient à Cannes.Le site mis en vente comprend à la fois le siège actuel de la MEL et l'espace vert adjacent. Dans son appel à projets, la MEL attend des promoteurs "une programmation mixte (...) pouvant aller jusqueet comprenant logements, bureaux, commerces et services de proximité" pour "."La décision d'attribution devrait se faire