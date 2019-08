Métropole de Lille : un appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d'une femme

La police du Nord a lancé dimanche 25 août un appel à témoins pour retrouver Mélanie Lemarchand, 40 ans, dans la métropole lilloise.



Elle a disparu le samedi 24 août au matin et est susceptible, selon les enquêteurs, de se trouver dans un rayon de 3 km autour de Prémesques.



Mélanie mesure 1m55 et est de corpulence mince, elle a les yeux marrons et les cheveux bruns, courts. Au moment de sa disparition, elle portait un jean et un gilet long en laine clairs, ainsi que des baskets Reebook roses.



Quiconque dispose d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs peut joindre le commissariat de Lille au 03.62.59.83.63.