Métropole de Lille : l'eau du robinet restreinte à la consommation pour les bébés de moins de 6 mois

Quelles communes ne sont pas concernées ?

Aubers

Bois-Grenier

Erquinghem-Lys

Escobecques

Fromelles

Hantay

Herlies

Illies

La Bassée

Le Maisnil

Marquillies

Radinghem-en-Weppes

Sanghin-en-Weppes

Salomé

Wicres

Bouvines

Attention, si vous avez un nourrisson de moins de six mois ! La Métropole européenne de Lille (MEL) a annoncé, ce vendredi 13 septembre, une restriction de la consommation d'eau du robinet à compter du mardi 17 septembre prochain.Cette restriction s'explique par une teneur en perchlorate supérieur à 4 microgrammes par litre, conséquence directe des trois dernières années de sécheresse dans le Nord et à l'abaissement du niveau des nappes phréatiques."Le territoire métropolitain ayant de nouveau connu un été sec et chaud avec des consommations d’eau élevées, la MEL a décidé de mobiliser des forages situés au sud de la métropole pour lesquels la présence de traces de perchlorates est identifiée" est-il indiqué dans un communiqué."Pour garantir la santé et la sécurité des métropolitains, la MEL applique le principe de précaution" tempère le vice-président en charge de l'eau à la MEL, pour qui "il n’y a pas lieu de s’inquiéter plus que de mesure mais il est nécessaire de protéger les nourrissons dans cette période particulière"Cette recommandations porte sur 74 des 90 communes de la MEL. Les seules communes à ne pas être concernées sont :