Métropole lilloise : le bassin de la Marque et de la Deûle passe en alerte sécheresse

Des mesures restrictives

Voici la liste des communes concernées :

Allennes-les-Marais

Annœllin

Anstaing

Attiches

Auby

Avelin

Baisieux

Bauvin

Beaucamps-Ligny

Bondues

Bourguelles

Bousbecque

Bouvines

Camphin-en-Carembault

Camphin-en-Pévèle

Capinghem

Cappelle-en-Pevele

Carnin

Chemy

Chereng

Cobrieux

Comines

Croix

Cysoing

Deulémont

Don

Emmerin

Ennevelin

Erquinghem-le-Sec

Esquerchin

Fâches-Thumesnil

Flers-en-Escrebieux

Forest-sur-Marque

Fretin

Genech

Gondecourt

Gruson

Hallennes-lez-Haubourdin

Halluin

Hantay

Haubourdin

Hem

Herrin

Houplin-Ancoisne

La Madeleine

La Neuville

Lambersart

Lannoy

Lauwin-Planque

Leers

Lesquin

Lezennes

Lille

Linselles

Lompret

Loos

Louvil

Lys-lez-Lannoy

Marcq-en-Barœul

Marquette-lez-Lille

Marquillies

Mérignies

Mons-en-Barœul

Mons-en-Pévèle

Mouvaux

Neuville-en-Ferrain

Noyelles-les-Seclin

Ostricourt

Péronne-en-Mélantois

Phalempin

Pont-à-Marcq

Provin

Quesnoy-sur-Deûle

Ronchin

Roncq

Roubaix

Sailly-lez-Lannoy

Sainghin-en-Mélantois

Sainghin-en-Weppes

Saint-André-lez-Lille

Salomé

Santes

Seclin

Sequedin

Templemars

Templeuve

Thumeries

Toufflers

Tourcoing

Tourmignies

Tressin

Vendeville

Verlinghem

Villeneuve-d'Ascq

Wahagnies

Wambrechies

Wannehain

Warneton

Wasquehal

Wattignies

Wattrelos

Wavrin

Wervicq-Sud

Wicres

Willems

Le préfet du Nord a placé le bassin versant Marque-Deûle, correspondant peu ou prou à la région lilloise, en alerte sécheresse, a indiqué la préfecture dans un communiqué, ce mardi 11 août. Cet arrêté s'étend jusqu'au 15 septembre."Malgré des températures proches de la moyenne, le déficit pluviométrique du mois de juillet (63 % sur la région) a accentué la sécheresse de sol et la dégradation de l’état des cours d’eau de l’ensemble du département", est-il précisé. "C’est davantage marqué sur le bassin Marque-Deûle, où certains cours d’eau sont en assec (dépourvu d’eau) ou avec un écoulement à peine visible."En conséquence, les particuliers ou les collectivités ont interdiction d'arroser les pelouses, les espaces verts ou les terrains de sport entre 9H et 19H. Le remplissage des piscines privées est également restreint et le lavage des voitures est interdit hors des centres spécialisés.Les industriels sont invités à réduire leur consommation d'eau à hauteur de 10%. Les agriculteurs, eux, ont interdiction d'irriguer leurs cultures les samedis et dimanches entre 10H et 18H.