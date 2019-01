Métropole lilloise : un chauffeur de bus Keolis mis en examen pour agressions sexuelles sur plusieurs mineurs

Mis en examen pour agressions sexuelles et viol

Un chauffeur de bus de la métropole lilloise a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d’unela semaine dernière suite à la plainte d’un passager mineur, a indiqué le parquet de Lille.La semaine dernière, un jeune adolescent se rend dans un commissariat de Lille pour porter plainte. D’après la Voix du Nord , il explique qu’il estau départ du bus lorsque le chauffeur l’aborde,ont depuis été déposées et ont permis d’établir un lien potentiel entre le chauffeur et d’autres agressions sexuelles, notamment un viol.Le chauffeur de bus a été. L’homme estpour, agressions sexuelles sur mineurset agressions sexuelles sur personne vulnérable etde plus de 15 ans. Il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire sur réquisitions conformes du ministère public. L’enquête est en cours.