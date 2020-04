Métropole lilloise : des feux de poubelles et de voitures deux nuits de suite dans plusieurs quartiers

Les pompiers du Nord ont procédé dans la nuit de lundi à mardi à l'extinction d'une douzaine d'incendies de poubelles et de voitures dans la métropole lilloise.



Appuyés par les forces de l'ordre, ils sont notamment intervenus à Lille-Sud, Fâches-Thumesnil, Lys-lez-Lannoy, Hem et Roubaix.



La nuit précédente, sept sinistres du même type avaient été enregistrés à Lille, Wattignies, Ronchin, Loos et Fâches-Thumesnil.

Police gênante ?

La direction départementale de la sécurité publique du Nord (DDSP) précise que plusieurs départs de feu se sont propagés, augmentant le nombre d'incendies.



On ignore les motivations des auteurs, même si la DDSP évoque la présence policière renforcée de 30% sur la voie publique depuis le début du confinement. Et notamment dans certains quartiers sensibles, ce qui pourrait "déranger certains trafics".



Aucune interpellation liée à ces incendies n'a eu lieu.