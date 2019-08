Métropole lilloise : un homme tente d'enlever son ex-conjointe et la traîne sur une centaine de mètres en voiture

Projetée au sol

D'autres cas similaires

Un homme de 23 ans a été interpellé dimanche matin 18 août, à Ronchin, dans la métropole lilloise, quelques heures après avoir tenté d'enlever son ex-conjointe, a-t-on appris de source policière.Les faits se sont produits la nuit précédente, vers 2h30, dans la commune voisine de Faches-Thumesnil. La jeune femme, âgée d'une vingtaine d'années, rentrait chez elle lorsqu'a surgi son ex petit-ami, contre lequel elle avait déposé plainte trois mois plus tôt car celui-ci, qui "n'avait pas supporté leur séparation, la harcelait et dégradait ses biens ainsi que ceux de sa famille".Ce dernier l'a "saisi violemment" avant de tenter de la faire entrer de force dans son véhicule. Surpris par des témoins alors qu'il était assis sur les jambes de la victime pour la paralyser, il a alors démarré en trombe pendant que cette dernière avait la partie supérieure du corps hors de l'habitacle.Son véhicule a ainsi roulé sur une centaine de mètres, avant d'être arrêté par les témoins. Avant de prendre la fuite, le mis en cause a projeté son ex-conjointe au sol.La police de Tourcoing, alertée, s'est rendue au domicile du mis en cause vers 6 heures pour l'interpeller, mais il était vide. Une procédure d'alerte a été mise en place vers 8 heures pour avertir tous les effectifs de police dans la métropole, et ce sont finalement des agents de la BAC qui ont procédé à son interpellation à Ronchin, vers 10 heures, pour "tentative d'enlèvement" et "violences volontaires".Il y a un mois, une autre femme avait été victime d'un enlèvement de la part de son ancien compagnon à Lens . La victime avait également été sauvée par la vigilance d'un témoin, qui l'avait vue tenue fermement par un homme et emmenée dans une maison abandonnée. L'homme, interpellé par la police, était armé d'un pied de biche et d'une hache de boucher.Fin mai, une quadragénaire avait été retrouvée morte dans un appartement, tuée par arme blanche , après avoir été enlevée par son ex-conjoint dans un parking de son lieu de travail.