Métropole lilloise : la ligne 1 du métro Ilévia à l'arrêt ce dimanche

🚧[Travaux] les 29 et 30/08 :

➡ Le 29/08 dès 21h30 jusqu’au 30/08 inclus :

🟡 Ligne 1 : travaux sur l'ensemble de la ligne.

⚠️ Le 29/08, derniers passages de métro à Gare Lille Flandres à 21h30. Des bus relais seront disponibles — ilévia Métro (@ilevia_metro) August 24, 2020

Bus relais

Les travaux annuels de maintenance habituellement réalisés le 1er mai sur les lignes du métro Ilévia n'ont pas été possibles cette année, à cause de la crise du Covid-19.C'est ce dimanche 30 août qu'ils ont été reprogrammés, sur la ligne 1 ( CHU-Eurasanté - 4 Cantons-Stade Pierre Mauroy).Ainsi, le trafic sur ce réseau sera interrompu de samedi soir à partir de 21h30, jusqu'à la reprise du service le lundi 31 août."Ilévia met en place un plan de remplacement sur la ligne 1 du métro pendant la durée des travaux. Des bus relais circuleront ainsi avec une fréquence d’un bus toutes les 10 min le samedi de 21h30 à 00h30 puis toutes les 15 min jusque 1h30.Le dimanche 30 août, la fréquence sera d’un bus toutes les 8 min. Ces bus relais suivront au plus près l’itinéraire du métro. Néanmoins, l’arrêt Rihour ne sera pas desservi. Les voyageurs sont alors invités à se reporter aux arrêts Gare Lille Flandres et République-Beaux-Arts", prévient l'opérateur de transports en commun de la Métropole européenne de de Lille (MEL).