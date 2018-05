Meurtre d'Angélique : David Ramault transféré vers un hôpital psychiatrique

"Il est hospitalisé dans l'unité hospitalière spécialement aménagée de Seclin pour une durée indéterminée, il s'agit d'une structure pénitentiaire mais médicalisée pour des soins psychiatriques", a indiqué cette source à l'AFP confirmant une information du Journal du dimanche (JDD).



Le 25 avril, à Wambrechies, près de Lille, Angélique avait suivi chez lui David Ramault, un ancien voisin, qui prétextait avoir des objets à lui remettre pour ses parents. Ce père de deux enfants, chauffeur de bus, a avoué l'avoir alors violée puis étranglée. Il a caché ensuite son corps dans un bois.

Un homme "hagard" L'homme de 45 ans, interpellé trois jours après le meurtre, a été mis en examen pour séquestration, viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans et incarcéré à la prison de Sequedin, au quartier d'isolement. Lors de leur rencontre le 30 avril, son avocat, Me Éric Demey, avait affirmé que son client regrettait son crime, décrivant un homme "complètement effondré, hagard, abasourdi, en larmes".



David Ramault avait été condamné en 1996 pour "viol avec arme", "attentats à la pudeur aggravés" et "vol avec violence", et était inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS).



Une enquête préliminaire distincte pour exhibition sexuelle avait par ailleurs été ouverte à son encontre.