Meurtre d'Angélique Six : le chagrin, la colère et la surprise se mêlent à Wambrechies

Quand je la croisais dans l'escalier, elle était toujours souriante, toujours un petit mot gentil

L'émotion est encore très forte à Wambrechies, d'où venaient à la fois la jeune Angélique Six et son meurtrier présumé, David R . Deux habitants du quartier de l'Agrippin qui ont même été" explique Michel Sas, premier adjoint de Wambrechies, qui note que "les jeunes ont beaucoup de difficulté à comprendre ce genre de choses."Dans le parc où Angélique a été aperçue pour la dernière fois, mercredi après-midi, les proches comme les inconnus ont déposé des fleurs et des messages de soutien. "Je t'écris ces mots pour te dire que tu vas me manquer beaucoup et que t'as laissé un vide dans ma vie" peut-on notamment lire."D'habitude, c'est à la télé, ça arrive quelque part en France et puis là c'est dans votre quartier, chez vous," confie une habitante effondrée."J'habite au-dessus de chez la victime, elle était au rez-de-chaussée, moi j'habitais au deuxième, et je la connaissais bien" précise un autre riverain "Quand je la croisais dans l'escalier, elle était toujours souriante, toujours un petit mot gentil.." Une marche blanche sera organisée le mardi 1er mai à 14 heures et partira de la mairie. Une urne sera également mise à disposition à partir de demain et dans les jours qui suivent, aux horaires d'ouverture de la mairie, pour recueillir les dons.La cagnotte mise en ligne sur le site Leetchi;com "pour Angélique Six ainsi que sa famille" ce lundi matin.