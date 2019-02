Meurtre d'une septuagénaire dans un champ à Hellemmes : la victime, qui a lutté, est morte asphyxiée

L'autopsie du corps de la septuagénaire retrouvée sans vie dimanche matin dans un champ à Hellemmes, près de Lille, a révélé ce mercredi l'origine du décès : la victime est morte asphyxiée, probablement étranglée.



La victime a également pu être formellement identifiée, comme étant une femme de 71 ans prénommée Joëlle, et résidant à proximité du lieu où son cadavre a été découvert.

Promenade habituelle

Selon les premiers éléments de l'enquête, la mort de la septuagénaire pourrait remonter à la fin de la journée du samedi 9 février. Ce jour-là vers 17 heures, Joëlle est partie seule à pied faire une promenade d'une heure ou deux, comme elle en avait l'habitude. Elle n'est pas rentrée et sa dépouille n'a été découverte qu'à 10h30 le lendemain, par des promeneurs.



Le corps gisait à une centaine de mètres environ à l'intérieur du champ, selon une source proche de l'enquête.

Aucune piste écartée

Dès l'examen de corps, de "multiples contusions" avaient été relevées sur le visage de la victime. L'autopsie confirme qu'il s'agit sans doute de traces de lutte. La victime, une retraitée "sans histoires", a cherché à se défendre face à son agresseur. Il est par ailleurs établi qu'elle n'a pas été agressée sexuellement.



La brigade criminelle de la police judiciaire de Lille est saisie de cette enquête.



Des analyses de prélèvements réalisés par la police technique et scientifique, lors du recueil de traces et indices sur la scène de crime, sont en cours. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment dans cette affaire.



Rodeur, mauvaise rencontre, ou autres pistes... Toutes les hypothèses sont envisagées, à ce stade, par les enquêteurs.