Le “miracle” du LOSC, qui se maintient en L1 à l'avant-dernière journée du championnat

Doublé de Mothiba

Maintien du LOSC face à Dijon : le film de la soirée

Avec, les Nordistes remontent à la 15e place et possèdent quatre longueurs d'avance sur, le barragiste, écrasé à Bordeaux (4-2). Ce scenario encore impensable il y a seulement trois matches, quand le Losc pointait à l'avant-dernière place, a été possible grâce à ce, après ceux décrochés contreet Toulouse.Réconciliés avec leur public malgré une grossière erreur en début de rencontre du gardien, qui a entraîné l'ouverture du score dijonnaise et fait trembler les supporters, les Dogues ont fêté ce dénouement heureux avec un mélange de joie et de soulagement.C'est doncqui a été le héros de la soirée et a délivré les quelquenordistes qui avaient répondu présent. Sur deux offrandes de, il a d'abord égalisé (18), avant de donner l'avantage aux siens juste avant le repos (45+1).Pourtant, la rencontre avait mal débuté avec une nouvelle bourde du gardien : sur une passe en retrait un peu molle de Malcuit, le portier prenait un gros risque et se faisait contrer par le Sud-Coréen, qui s'en allait marquer dans le but vide (11).Heureusement, le Losc réagissait vite et obtenait une égalisation méritée au terme d'une belle action collective :lançait Malcuit, qui centrait au cordeau pour le pied gauche de Mothiba (18).Lemettait les Dogues sur les rails de la victoire en marquant une deuxième fois sur une action similaire au premier but : Benzia décalait Malcuit, dont le centre était repris de la tête par l'attaquant sud-africain (45).Après la pause, les Lillois restaient dominateurs et manquaient de faire le break à plusieurs reprises par Araujo (63), Mothiba (66) ou encore Pépé (80). Mais le plus dur était fait pour le, qui se sauve finalement in extremis au terme d'une saison calamiteuse.