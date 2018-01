Miss Prestige National : la Nordiste Charlotte Depaepe de retour à Lille

Arrivée à Lille-Flandres de Charlotte Depaepe, Miss Prestige National 2018

Interview de Charlotte Depaepe, Miss Prestige National 2018

La foule était moins nombreuse que pour l'accueil des Miss France nordistes Camille Cerf et Iris Mittenaere, mais un comité d'accueil était tout de même présent ce samedi matin à la gare, pour le retour sur ses terres de, sacrée il y a une semaine, "l'autre Miss France" créée par Geneviève de Fontenay. C'est sa maman, qui l'a prise dans ses bras à la descente du train.La Lilloise des'est prêtée au jeu des selfies avec quelques admirateurs et nous a consacré quelques instants pour évoquer son titre et ses projets (voir ci-dessous). Étudiante en master de management, elle souhaite devenir directrice d'un établissement de santé., elle compte bien profiter de son écharpe de Miss Prestige National pour "faire changer le regard des Français et des enfants face au harcèlement et à la différence".