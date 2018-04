Mort d'Angélique à Wambrechies : une marche blanche organisée mardi 1er mai

Cagnotte en ligne

La mairie de Wambrechies a organisé une marche blanche mardi 1mai pour rendre hommage à Angélique, disparue mercredi et dont le corps a été retrouvé cette nuit dans une forêt de Quesnoy-sur-Deûle, la commune voisine."C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous avons appris le décès d'Angélique. Nous sommes tous frappés d'horreur face à ce tragique événement. Toute la ville est solidaire de la famille et s'associe à sa douleur" a déclaré la municipalité sur son site internet Une cagnotte en ligne "pour Angélique Six ainsi que sa famille" a également été mise en place sur le site Leetchi, avec l'accord de ses proches. Elle a recueilli en quelques heurespour recueillir les dons entre 14h et 16h à la mairie, et à partir du mercredi 2 mai de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.Le principal suspect, prénommé David , a été interpellé samedi vers 21h30 avant d'avouer les faits vers 23h.et depuis riverain du parc où elle a disparu, ce père de famille de 45 ans avait été condamné en 1996 pour des faits de viol et d'attentats à la pudeur. Il est sorti de prison en 2000 et était inscrit au FIJAIS, qui répertorie les auteurs d'infractions sexuelles.