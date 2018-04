Mort d'Angélique à Wambrechies : qui est David, le principal suspect de l'affaire ?

Le suspect qui a été placé en garde à vue vers 21h30 samedi soir, qui a avoué le meurtre d'Angélique vers 23h et qui a amené les enquêteurs de la PJ de Lille dans une forêt de Quesnoy-sur-Deûle, semblait à première vue ordinaire.



Prénommé David, ce Wambrecitain de 45 ans, originaire de Lille, travaillant chez Transpole et vivant dans le quartier de l'Agrippin est un père de famille, selon nos informations. Il a même été entre 2006 et 2016 le voisin de la famille d'Angélique, vivant dans le même immeuble.



Condamné pour viol en 1996

Mais il était également inscrit depuis 2004 au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) en raison d'une précédente condamnation.



En 1996, il a en effet été condamné pour des faits de viol avec arme, attentats à la pudeur aggravés et vol avec violence commis en 1994, selon le parquet de Lille. Condamné à neuf ans de prison, il en est sorti en 2000 après avoir purgé six ans.



Père de deux garçons, dont l'aîné semble avoir le même âge qu'Angélique, il était vraisemblablement connu de la victime. Un enfant de 10 ans, témoin de la scène, avait assuré aux policiers samedi l'avoir vue monter avec un homme portant un short et des claquettes, mercredi peu avant sa disparition.



Il se trouve toujours en garde à vue. Une perquisition est menée ce dimanche après-midi à son domicile.