Mort d'Angélique à Wambrechies : le suspect vit dans le quartier et avait été condamné pour viol

Un habitant du quartier

On en sait plus sur les circonstances du décès d'Angélique à Wambrechies , près de Lille. L'homme de 45 ans qui a été placé en garde à vue dans la nuit du samedi au dimanche 29 avril a avoué les faits et a conduit les enquêteurs dans une forêt de la commune de Quesnoy-sur- où se trouvait le corps de l'adolescente de 13 ans.Le suspect, prénommé David, est un homme qui vit dans le quartier de l'Agrippin, à Wambrechies, d'où est également originaire la jeune fille. De ce fait, elle le connaissait et l'a suivie , comme l'avait assuré un enfant témoin de la scène aux policiers.Surtout, l'homme est déjà connu de la justice pour des faits deIl était inscrit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou voilentes (FIJAIS)Il aurait tenté d'abuser de la jeune fille avant de la tuer et de transporter le corps jusqu'à la forêt de la commune voisine.