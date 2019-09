Municipales : le Nordiste Florian Philippot (ex-FN) candidat à la mairie de Forbach

Aux élections européennes du 26 mai, la liste des Patriotes, à laquelle s'était ralliée une figure des "gilets jaunes", Jean-François Barnaba, a recueilli 0,65% des voix. "Il n'y aurait pas d'erreur plus importante que de négliger les élections municipales. Notre mouvement est encore tout jeune, il n'a pas su encore convaincre aux élections européennes", a admis Florian Philippot, ancien bras droit de Marine Le Pen, lors d'une convention de son mouvement à Paris, dédiée à ce scrutin.



Mais aux européennes "y a-t-on seulement parlé d'Europe, et qui au final a su vraiment convaincre ?", a demandé Florian Philippot, partisan d'une sortie de la France de l'Union européenne (Frexit) - idée que son ancien parti le Front national (devenu Rassemblement national) a abandonnée - et de la "démocratie directe, antithèse de Bruxelles".



"Dans toute la France, sans moyens mais avec des convictions solides, nous serons présents dans la bataille des municipales", comme têtes de liste ou simples candidats, a assuré le chef des Patriotes, natif de Croix et qui a passé sa jeunesse à Bondues, dans la métropole lilloise.



L'ancienne eurodéputée Mireille d'Ornano présentera une liste à Grenoble, Jean-Christophe Perrin, conseiller municipal d'Elbeuf, sera candidat à Dieppe, et la conseillère régionale ex-FN Astrid Leplat conduira une liste à Roubaix. Florian Philippot s'était déjà présenté, sans succès, aux municipales à Forbach lors du précédent scrutin de 2014.



Son parti, fondé à l'automne 2017 après son départ du FN, revendique entre 8000 et 9000 adhérents, un chiffre stable selon la formation.