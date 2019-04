Nouveau single, nouvelle tournée... Skip The Use se reforme pour “se donner à 300%”

Skip The Use "Forever More"

Retour sur scène ce vendredi

Skip The Use se reforme pour "se donner à 300%"

Edition du 19/20 de France 3 Nord Pas-de-Calais du 18 avril 2019.

Le 5 avril 2019 restera une date importante pour les fans de Skip The Use. Celle de la renaissance artistique du groupe nordiste formé par le chanteur Mat Bastard et le guitariste Yan Stefani. Le tandem a diffusé ce jour-là le clip de son premier single produit depuis trois ans, intitulé "Forever More".A défaut d'originalité, l'énergie de Skip The Use semble intacte. La dernière fois qu'on les avait entendus, c'était en avril 2016 pour un hymne à la gloire de l'équipe de France de football , adapté d'un vieux tube de Kiss et commandité par une enseigne de grande distribution.Quelques mois plus tard, Mat Bastard officialisait dans La Voix du Nord la séparation du groupe. "On était arrivé à un moment où on n’était plus d’accord sur tout", justifiait-il alors. Le chanteur s'était installé aux Etats-Unis pour lancer sa carrière solo, pendant que ses anciens camarades formaient The NoFace, un nouveau combo rock avec Oma, une nouvelle front girl.Le succès n'a pas été vraiment au rendez-vous, ni pour l'un, ni pour les autres. En mai 2018, Mat Bastard et Yan Stefani se retrouvent dans le Nord pour travailler sur un nouvel album. Mais cette reformation se fera sans leurs trois ex-acolytes, Jay Gimenez, Lio Raepsaet et Max Catteloin."On ne s'est jamais vraiment trop quitté", a déclaré Mat Bastard mercredi sur notre plateau. "Ça fait un an et demi qu'on travaille sur ce retour. Si on revient, c'est parce qu'on a envie de ça, de se donner à 300%."Le groupe nordiste peaufine toujours actuellement son prochain album. "Il y aura plein de surprises, des confirmations, des nouveautés", promet le chanteur. "En tout cas, on est très heureux de ce disque-là. Il n'est pas fini, on est encore dessus".Et puis, il y a la scène, où Skip The Use excelle et sera de nouveau très attendu. La tournée commence ce vendredi au Printemps de Bourges. Elle passera cet été par la région et le Main Square Festival d'Arras (6 juillet). Un gros concert devrait également être annoncé à domicile, à Lille. "Evidemment, on va venir à Lille", a confirmé Mat Bastard sur notre antenne. "On essaie de prévoir quelque chose de spécial. On est en train de fomenter quelque chose de machiavélique..."